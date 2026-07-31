Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 31 липня 2026 року.

У матчі-відкритті чемпіонату України-2026/27 на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві Зоря впоралася з Колосом.

Раннє вилучення Микити Бурди значно зменшило шанси гостей на здобуття залікових балів. Тим не менш, відкрити рахунок господарям поля вдалося тільки в другому таймі дуелі. Автором першого гола в новій кампанії турніру став капітан Зорі Пилип Будківський. Пізніше ворота Колоса уразив і Федір Задорожний.

Зоря в неділю, 9 серпня, прийматиме Кривбас. Колос у суботу, 8 серпня, гостюватиме в Чорноморця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Колос у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27:

Зоря — Колос 2:0

Голи: Будківський, 70, Задорожний, 82

Зоря: Рибак — Пердута (Башич, 88), Джордан, Янич, Кравець (Жуніньйо, 88) — Попара, Кушніренко (Дришлюк, 71), Нестеренко — Мачелюк (Єлавич, 46), Будківський, Слесар (Задорожний, 71)

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Хрипчук, Бурда, Цуріков — Гагнідзе (Тахірі, 75), Демченко, Денисенко — Кане (Касалла, 57), Климчук (Ндукве, 57), Салабай (Гусол, 75)

Попередження: Кушніренко, Дришлюк, Башич

На 8-й хвилині був вилучений Микита Бурда (Колос) (грубий фол)