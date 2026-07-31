Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі стартового туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч між донецьким Шахтарем та Кудрівкою обслуговуватиме Дмитро Панчишин з Харкова, а за систему VАR відповідатиме Денис Шурман, також з Харкова.

УПЛ. 1 тур

31 липня, п’ятниця

18:00. Зоря – Колос. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Клим Заброда (Київ).

1 серпня, субота

13:00. Кривбас – Карпати. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

15:30. ФК Харків – Верес. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська обл.). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська обл.).

2 серпня, неділя

13:00. Чорноморець – Полісся. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

15:30. Епіцентр – Оболонь. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

15:30. Буковина – ЛНЗ. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр ВАА – Олексій Деревинський (Хмельницький).

3 серпня, понеділок

18:00. Шахтар – Кудрівка. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Денис Шурман (Харків).

Зазначимо, що матч першого туру між київським Динамо та Лівим Берегом було перенесено на 2 грудня.