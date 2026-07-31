Німеччина

Німецький півзахисник готовий перейти до каталонського клубу на правах вільного агента.

Леон Горецка запропонував свої послуги Барселоні як вільний агент. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.



За інформацією джерела, 31-річний німецький півзахисник зацікавлений у співпраці з головним тренером каталонців Гансі Фліком, особливо після того, як Френкі де Йонг отримав серйозну травму.



Втім, керівництво Барселони наразі не планує посилювати центральну лінію та не розглядає варіант із підписанням Горецки. Таким чином, попри бажання самого футболіста приєднатися до каталонського клубу, трансфер найближчим часом виглядає малоймовірним.

Загалом за Баварію він провів понад 312 матчів, у яких забив 51 голі та віддав 53 результативні передачі, приносячи команді величезну користь як у руйнуванні атак суперника, так і в атакувальних діях.