Україна

Андрей Сантос поповнив склад рівненського клубу.

Центральний захисник Андрей Сантос перебрався із Сабаха до Вереса, передає офіційний сайт "червоно-чорних".

Повідомляється, що клуб із Рівного орендував 21-річного бразильця до кінця сезону-2026/27. Верес також отримав право викупу гравця.

Сабах підписав Андрея Сантоса в липні 2025 року. На рахунку оборонця вісім матчів за клуб із Баку протягом минулої кампанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "червоно-чорні" продовжили контракт із Даниїлом Чечером.