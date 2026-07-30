Україна

Ковалівський клуб достроково припинив співпрацю з 26-річним півзахисником, який отримав статус вільного агента.

Колос оголосив про завершення співпраці з півзахисником Артемом Челядіним.

Контракт між сторонами було розірвано за взаємною згодою, після чого 26-річний футболіст отримав статус вільного агента та може приєднатися до нового клубу без трансферної компенсації.

Челядін став гравцем Колоса восени 2025 року, перебравшись до ковалівської команди після виступів за Ворсклу. За цей час він провів чотири офіційні матчі, не відзначившись результативними діями.

У клубі подякували футболісту за співпрацю та побажали йому успіхів у подальшій кар'єрі.