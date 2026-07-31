Півзахисник "молодіжки" гранда перебрався до Львова.
Бруно Іглесіас, fckarpaty.org.ua
31 липня 2026, 20:23
Атакувальний півзахисник Бруно Іглесіас залишив Реал Мадрид Кастілья заради Карпат, передає офіційний сайт львів'ян.
Контракт із 23-річним іспанцем укладено за схемою "2+1". За даними порталу Transfermarkt, до "зелено-білих" гравець приєднався на правах вільного агента.
У футболці Реал Мадрид Кастілья Іглесіас провів 32 матчі, в яких відзначився трьома голами й трьома асистами. У сезоні-2023/24 Бруно на правах оренди виступав за "молодіжку" Сельти.
Нагадаємо, нещодавно Карпати також посилилися іспанським оборонцем.