Україна

Півзахисник "молодіжки" гранда перебрався до Львова.

Атакувальний півзахисник Бруно Іглесіас залишив Реал Мадрид Кастілья заради Карпат, передає офіційний сайт львів'ян.

Контракт із 23-річним іспанцем укладено за схемою "2+1". За даними порталу Transfermarkt, до "зелено-білих" гравець приєднався на правах вільного агента.

У футболці Реал Мадрид Кастілья Іглесіас провів 32 матчі, в яких відзначився трьома голами й трьома асистами. У сезоні-2023/24 Бруно на правах оренди виступав за "молодіжку" Сельти.

Нагадаємо, нещодавно Карпати також посилилися іспанським оборонцем.