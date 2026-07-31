Україна

Новий комплект поєднав символіку Кам’янця-Подільського, сучасний дизайн та історію клубу.

Футбольний клуб Епіцентр офіційно представив нову ігрову форму на сезон.



Основним кольором комплекту став рожевий, який у клубі називають символом початку нового етапу, сміливості до змін і прагнення розвиватися, не втрачаючи власної ідентичності. Вертикальні смуги стали сучасною інтерпретацією класичного футбольного дизайну, підкреслюючи динаміку та прагнення команди рухатися вперед.



Особливу увагу привертає графічна текстура форми, натхненна кам’яними мурами Кам’янця-Подільського. Саме вона символізує силу, витривалість і характер міста, яке є домівкою клубу. Темно-сині елементи та комір доповнюють дизайн, додаючи формі стриманості й сучасного вигляду.

У клубі зазначають, що новий комплект покликаний поєднати історію Кам’янця-Подільського, амбіції Епіцентра та сучасний футбольний стиль, ставши символом команди як на полі, так і за його межами.