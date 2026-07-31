Каноніри досягли домовленості щодо трансферу бразильського півзахисника за €90 мільйонів.
Гімараес, gettyimages
31 липня 2026, 20:52
Бруно Гімараес
продовжить кар’єру в Арсеналі
. Про це повідомляє L’Équipe
.
За інформацією джерела, лондонський клуб уже досяг повної домовленості
щодо трансферу 28-річного бразильського півзахисника
. Сума угоди складе 90 мільйонів євро
.
Гімараес виступав за Ньюкасл
з січня 2022 року, куди перейшов із французького Ліона
. За цей час він став одним із ключових футболістів команди та регулярно викликався до збірної Бразилії
.
Очікується, що найближчим часом сторони завершать усі формальності, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. До цього була інформація, що Арсенал досяг домовленості з Бруно Гімараесом щодо умов особистого контракту.