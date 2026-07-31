Бруно Гімараес продовжить кар’єру в Арсеналі. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, лондонський клуб уже досяг повної домовленості щодо трансферу 28-річного бразильського півзахисника. Сума угоди складе 90 мільйонів євро.

Гімараес виступав за Ньюкасл з січня 2022 року, куди перейшов із французького Ліона. За цей час він став одним із ключових футболістів команди та регулярно викликався до збірної Бразилії.

Очікується, що найближчим часом сторони завершать усі формальності, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. До цього була інформація, що Арсенал досяг домовленості з Бруно Гімараесом щодо умов особистого контракту. 