Англія

Каноніри досягли домовленості щодо трансферу бразильського півзахисника за €90 мільйонів.

Арсенал досяг домовленості з Бруно Гімараесом щодо умов особистого контракту.

продовжить кар’єру в. Про це повідомляєЗа інформацією джерела, лондонський клуб ужещодо трансферу. Сума угоди складеГімараес виступав заз січня 2022 року, куди перейшов із французького. За цей час він став одним із ключових футболістів команди та регулярно викликався доОчікується, що найближчим часом сторони завершать усі формальності, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. До цього була інформація, що