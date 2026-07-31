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Новачок Карпат розповів про перехід до львівського клубу, першу ніч в Україні після російського обстрілу та роботу під керівництвом Франа Фернандеса.

Новий захисник Карпат Іван Калеро поділився першими враженнями після переходу до львівського клубу. Іспанець зізнався, що рішення про підписання контракту було ухвалене дуже швидко після розмови з головним тренером Франом Фернандесом.

За словами 31-річного футболіста, кілька днів переговорів вистачило, щоб зрозуміти: клуб справді зацікавлений у його кандидатурі та довіряє його можливостям.

Особливим моментом для Калеро стала перша ніч у Львові. Саме перед підписанням контракту місто зазнало чергового російського обстрілу, однак це не змінило його рішення приєднатися до Карпат.

"Я розумію, що відчувають українці. Я знаю, що вони вже багато років живуть у дуже непростих умовах. Коли дивишся на це здалеку, бачиш лише новини. Але, опинившись тут, починаєш краще розуміти реальність.

Найбільше хочу побажати, щоб війна якнайшвидше завершилася, а люди змогли повернутися до мирного життя. Я щиро захоплююся силою, мужністю та стійкістю українців і сподіваюся, що незабаром усі зможуть жити спокійно та будувати своє майбутнє".

Також Калеро зазначив, що вже встиг попрацювати з командою під час передсезонної підготовки та почувається готовим до офіційних матчів.

"Я добре знаю вимоги Франа: він любить інтенсивний футбол, дисципліну та командну гру. За той час, що він працює у Карпатах, уже показав, що здатний будувати якісну команду. Я приїхав сюди, щоб допомогти тренеру, партнерам і клубу загалом", — підсумував футболіст.

Нагадаємо, львівський клуб уклав із іспанським фланговим захисником контракт за схемою 2+1.