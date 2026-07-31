Новачок Карпат розповів про перехід до львівського клубу, першу ніч в Україні після російського обстрілу та роботу під керівництвом Франа Фернандеса.
Іван Калеро, fckarpaty.org.ua
31 липня 2026, 12:53
Новий захисник Карпат Іван Калеро поділився першими враженнями після переходу до львівського клубу. Іспанець зізнався, що рішення про підписання контракту було ухвалене дуже швидко після розмови з головним тренером Франом Фернандесом.
За словами 31-річного футболіста, кілька днів переговорів вистачило, щоб зрозуміти: клуб справді зацікавлений у його кандидатурі та довіряє його можливостям.
Особливим моментом для Калеро стала перша ніч у Львові. Саме перед підписанням контракту місто зазнало чергового російського обстрілу, однак це не змінило його рішення приєднатися до Карпат.
"Я розумію, що відчувають українці. Я знаю, що вони вже багато років живуть у дуже непростих умовах. Коли дивишся на це здалеку, бачиш лише новини. Але, опинившись тут, починаєш краще розуміти реальність.
Найбільше хочу побажати, щоб війна якнайшвидше завершилася, а люди змогли повернутися до мирного життя. Я щиро захоплююся силою, мужністю та стійкістю українців і сподіваюся, що незабаром усі зможуть жити спокійно та будувати своє майбутнє".
Також Калеро зазначив, що вже встиг попрацювати з командою під час передсезонної підготовки та почувається готовим до офіційних матчів.
"Я добре знаю вимоги Франа: він любить інтенсивний футбол, дисципліну та командну гру. За той час, що він працює у Карпатах, уже показав, що здатний будувати якісну команду. Я приїхав сюди, щоб допомогти тренеру, партнерам і клубу загалом", — підсумував футболіст.
Нагадаємо, львівський клуб уклав із іспанським фланговим захисником контракт за схемою 2+1.