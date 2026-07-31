Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 31 липня та розпочнеться о 18:00.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27 у Києві луганська Зоря зіграє домашній матч проти ковалівського Колоса.

ЗОРЯ — КОЛОС

П’ЯТНИЦЯ, 31 ЛИПНЯ, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Два місяці без футболу української Прем’єр-ліги — це надто велика перерва для нашого вболівальника, тож повертаємось до гри одразу з новим сезоном національної першості. І тут боротьба буде точитись уже з перших турів, адже є відчуття того, що конкуренція за місця, особливо — у середині турнірної таблиці, буде надзвичайно високою.

І саме до такої категорії претендентів на потрапляння до єврокубків відносять себе учасники першої гри нової кампанії. До речі, для луганської Зорі цей досвід узагалі є майже буденним, адже вшосте за останніх 20 сезонів УПЛ матч за участі саме "мужиків" відкриває нову сторінку історії. Протистоятиме команді Віктора Скрипника ковалівський Колос — цілком амбітний колектив, як продемонструвала попередня кампанія.

При цьому що Зоря, що команда Руслана Костишина, зазнали змін під час трансферної кампанії, а оскільки та триватиме ще дуже довго в нашому футболі, то ці переходи явно не є вичерпними. Луганці традиційно не вкладають великі ресурси в підписання нових гравців, але отримати вільними агентами воротарів Іллю Караващенка та Владислава Рибака, у захист Артема Мачелюка, а півзахисник — Івана Нестеренка — чому б і ні?

При цьому команду Скрипника за літо вже встигли залишити воротар Микита Турбаєвський, захисники Жан Тронтель, Роман Вантух та Крістофер Нваезе, а також півзахисник Петар Мічин, тож немає сумнівів у тому, що луганці знову десь шукатимуть підсилення у вигляді оренд, і, можливо, імовірний подібний перехід Антона Глущенка із Шахтаря їм стане в нагоді вже найближчим часом.

Що ж до Колоса, то на шостому місці зразка минулого сезону команда Костишина зупинятись на планує. Зоря, до речі, фінішувала восьмою в минулому сезоні. Але цього літа "колоски" наразі не надто намагаються ризикувати на трансферному ринку, і черговий албанець у нашому чемпіонаті, Іржі Касалла з клубу Вора за 230 тис. євро, виглядає радше як виключення з тенденції вільних агентів у особі Дениса Ндукве, Валентина Моргуна, Романа Гончаренка, Максима Сасовського та Віталія Катрича.

Також відомо, що Колос залишили Даниїл Алефіренко, на продажі якого до Чорноморця навіть удалось заробити 300 тис. євро, тоді як Альбіна Краснічі, Валерія Бондаренка, Олега Криворучка відпускали вільними агентами, Тарас Степаненко завершив кар’єру, а Ростислава Тарануху перевели в резервну команду.

Колос при цьому був прикладом клубу УПЛ, який так і не наважився провести тренувальні збори закордоном, куди традиційно вирушила Зоря, але всі підготовчі матчі команда Скрипника або грала внічию, або програвала, проте продовжила забивати в кожній грі, що загалом підкреслює її атакувальну спроможність. Колос теж відзначався в кожній своїй грі проти українських суперників, але не програв жодну, на відміну від суперників. Подивимось, чи матиме це якийсь вплив на полі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Кушніренко, Попара — Горбач, Нестеренко, Слесар — Будківський.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Гончаренко, Козік, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко — Кане, Тахірі, Салабай.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Колос може зазнати 40 гостьової поразки в чемпіонаті;

- Зоря не програє 6 матчів УПЛ поспіль: чотири перемоги, дві нічиїх;

- Колос не грає внічию сім матчів поспіль в УПЛ: п’ять перемог, дві поразки;

- Віктор Скрипник проведе 200 матч в "елітному" дивізіоні у якості тренера та може виграти 90 із них;

- Колос за Руслана Костишина проведе 120 матч в УПЛ;

- 25 "сухий" матч може провести Олександр Сапутін (Сапутін);

- 35 гол в УПЛ може забити Юрій Климчук (Колос).

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