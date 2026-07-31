Італія

Флорентійці виклали за Віктора Вальдепеньяса 8 млн євро.

Центральний захисник Реала Мадрид Віктор Вальдепеньяс поповнив склад Фіорентини, передає офіційний сайт флорентійського клубу.

За даними видання Marca, сума трансферу склала 8 млн євро, тоді як мадридський Реал отримає ще й 50% коштів від потенційного майбутнього продажу 19-річного іспанця. Повідомляється, що контракт Вальдепеньяса з Фіорентиною розраховано до кінця червня 2031 року.

У сезоні-2025/26 Віктор виграв Юнацьку лігу УЄФА (U-19), відзначившись одним голом у чотирьох матчах. У грудні 2025 року оборонець дебютував за гранд. За Реал Мадрид Кастілья Вальдепеньяс провів 46 поєдинків, в яких записав на свій рахунок три гола та один асист.

Зауважимо, що Віктор може грати як у центрі захисту, так і зліва.

Для флорентійців іспанець став шостим літнім новачком після Алекса Хіменеса, Раду Дрегушина (обидва — оренда), Кріста Інао Улаї, Артюра Атта й Вієрі. Фіорентина також викупила раніше орендованих Джованні Фаббіана й Марко Брешіаніні.