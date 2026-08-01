Криворізький Кривбас та львівські Карпати зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац — Джовані, Наві, Я. Шевченко — Сек, Сатчвелл, Каменський.

Запасні: Сичов, Хома, Маяков, Боржес, Мулик, Бутенко, Коробка, Машаду, Підгурський, Боднар, Мпанзу.

Карпати: Марченко — Мірошніченко, Бабогло, Стецьков, Р. Лях — Чачуа, Ерікі, Моха — Алькайн, Костенко, Русин.

Запасні: Мисак, Жилкін, Холод, Педрозу, Вантух, Кокодиняк, Сапуга, Резнік, Феліппе, Шах, Карабін, Дєдов.

Гра Кривбас — Карпати почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.