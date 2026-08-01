Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та львівські Карпати.
Назарій Русин, фото ФК Карпати Львів
01 серпня 2026, 12:35
Криворізький Кривбас та львівські Карпати зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац — Джовані, Наві, Я. Шевченко — Сек, Сатчвелл, Каменський.
Запасні: Сичов, Хома, Маяков, Боржес, Мулик, Бутенко, Коробка, Машаду, Підгурський, Боднар, Мпанзу.
Карпати: Марченко — Мірошніченко, Бабогло, Стецьков, Р. Лях — Чачуа, Ерікі, Моха — Алькайн, Костенко, Русин.
Запасні: Мисак, Жилкін, Холод, Педрозу, Вантух, Кокодиняк, Сапуга, Резнік, Феліппе, Шах, Карабін, Дєдов.
Гра Кривбас — Карпати почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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