Італія

29-річний українець приєднався до Болоньї на правах оренди.

Нападник Болоньї Артем Довбик прокоментував свій перехід із Роми.

"Болонья переконала мене перейти саме сюди. Спортивний директор клубу, а також Доменіко Тедеско. Тренер поставив мені лише одне запитання: "Ти хочеш грати за Болонью?" Я відповів: "Так, звісно".

У нас була розмова, він пояснив мені проєкт, амбіції цього клубу, чого вони хочуть досягти цього сезону. А я просто хочу допомогти й віддати все найкраще заради цієї команди.

Мої перші враження такі: це дуже дружній колектив, наче сім’я. Усі борються один за одного. Тут багато хороших гравців із чудовими індивідуальними якостями. У минулому ми багато разів грали проти Болоньї. Кожен матч був важким. Я знаю, що Болонья значно додала за останні роки, і я просто хочу віддати все заради цієї команди, забивати голи та допомагати їй. Я голодний до гри й хочу грати. Хочу допомагати. Хочу знову повернутися до своєї найкращої форми.

Я стежив за Болоньєю і знаю, наскільки сильна ця команда. Я знаю історію українських футболістів в Італії й знаю, що я перший український гравець в історії Болоньї. Для мене це велика честь, і я хочу досягти чогось значущого разом із Болоньєю", — наводить слова Довбика прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кастро став гравцем Роми.