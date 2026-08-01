Україна

Хавбек харків'ян оцінив готовність команди до старту нового сезону.

Півзахисник Харкова Олександр Яцик прокоментував готовність своєї нової команди до старту нового сезону в УПЛ.

"Думки лише позитивні. Готуємось з гарним настроєм, розбираємо суперника. Насамперед треба добре почати. Ми цього прагнемо.

У першу чергу, у нас дуже гарні збори були, великі навантаження, і я думаю, що ми добре підготувалися і готові на сто відсотків. Відчуваю чудово себе в колективі, з партнерами на футбольному полі вже краще взаємодію і дуже хочу допомогти команді перемагати.

Наскільки важливо вже з першого туру задати ось цей тон переможний на весь чемпіонат? Я вважаю, це дуже, дуже-дуже важливо. І ми будемо виходити і здобувати перемогу.

Що відрізняє команду, яка реально готова боротися за високі місця? Я вважаю, що в першу чергу – колектив, така єдність, напевно, тренер, тренерський штаб, як вони підготують нас до першої гри і будуть тримати нас протягом усього сезону.

Це новий, можна сказати, клуб. Клуб зробив ребрендинг. Для клуба це дуже важливо, для Харкова і для нас", — наводить слова Яцика прес-служба клубу.

Нагадаємо, вже сьогодні, 1 серпня, Харків у стартовому турі УПЛ зіграє проти Вереса. Початок о 15.30. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.