Україна

Матчі туру розділені на чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів третього туру УПЛ.

Третій тур розпочнеться у п'ятницю, 14 серпня, матчем між Епіцентром та рівненським Вересом.

Київське Динамо зіграє свій матч у неділю, 16 серпня, коли вдома зустрінеться з Колосом. Трохи раніше свій матч проведе донецький Шахтар, який у гостях зіграє проти Харкова.

Тур закриє матч між житомирським Поліссям та луганською Зорею — гра відбудеться у понеділок, 17 серпня.

УПЛ. 3 тур

14 серпня (п’ятниця)

Епіцентр — Верес 18:00

15 серпня (субота)

Кривбас — Лівий Берег 13:00

Кудрівка — Оболонь 15:30

Карпати — Буковина 18:00

16 серпня (неділя)

ЛНЗ — Чорноморець 13:00

Харків — Шахтар 15:30

Динамо — Колос 18:00

17 серпня (понеділок)

Полісся — Зоря 18:00

Раніше повідомлялося, що відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України-2026/27.