Матчі туру розділені на чотири дні.
Колос - Динамо, ФК Динамо Київ
01 серпня 2026, 12:00
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів третього туру УПЛ.
Третій тур розпочнеться у п'ятницю, 14 серпня, матчем між Епіцентром та рівненським Вересом.
Київське Динамо зіграє свій матч у неділю, 16 серпня, коли вдома зустрінеться з Колосом. Трохи раніше свій матч проведе донецький Шахтар, який у гостях зіграє проти Харкова.
Тур закриє матч між житомирським Поліссям та луганською Зорею — гра відбудеться у понеділок, 17 серпня.
УПЛ. 3 тур
14 серпня (п’ятниця)
Епіцентр — Верес 18:00
15 серпня (субота)
Кривбас — Лівий Берег 13:00
Кудрівка — Оболонь 15:30
Карпати — Буковина 18:00
16 серпня (неділя)
ЛНЗ — Чорноморець 13:00
Харків — Шахтар 15:30
Динамо — Колос 18:00
17 серпня (понеділок)
Полісся — Зоря 18:00
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