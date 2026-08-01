Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 1 серпня та розпочнеться о 13:00.

У рамках стартового туру української Прем'єр-ліги-2026/27 у Кривому Розі на стадіоні Гірник місцевий Кривбас прийме львівські Карпати.

КРИВБАС — КАРПАТИ

СУБОТА, 1 СЕРПНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після двох місяців без футболу, ну як без, хіба що з чемпіонатом світу, де тріумфувала Іспанія, на вболівальників чекає новий розіграш чемпіонату України, в якому як завжди будуть свої інтриги, скандали та розслідування. Але до цього ще дожити потрібно, а зараз на носі вже стартовий тур Прем'єр-ліги і кожна команда хоче стартувати якнайкраще.

Протистояння Кривбасу та Карпат – якщо дивитися на папері, це битва за можливі єврокубки та точно місця в першій половині турнірної таблиці. Кривбас втратив кілька лідерів, тоді як Карпати провели ротацію складу у літнє міжсезоння. Нові гравці, нові емоції, а амбіції тіж самі — єврокубки. Банально, але правда.

У літнє міжсезоння Кривбас провів п'ять товариських поєдинків, але здобув лише одну перемогу — над бельгійським Гентом (2:1), який кілька днів тому вибив із кваліфікації єврокубків ЛНЗ. Перед цим були поразки від Інгульця (1:2), Чорноморця (1:2), Ламмела (2:4) та Варегема (1:2).

Результати не вражають, але було переглянуто безліч гравців та ігрових зв'язків на полі. Як заявив головний тренер Патрік ван Леувен, з кожного матчу були винесені свої уроки на майбутнє, тому цікаво буде подивитися на оновлений Кривбас, де, судячи зі зборів, у гарній формі знаходився півзахисник Джовані Герберт, який крім дубля у ворота Гента, забивши ще пару м'ячів.

Якщо говорити про склад, то влітку Кривбас покинули Карлос Парако (Харків), Іван Дібанго (ЛАСК), Максим Задерака (Буковина) та Володимир Маханьков. Проте найбільшими втратами стали Глейкер Мендоза, який ще наприкінці минулого сезону перебрався до Шахтаря, а також Андрус Араухо, який змінив Кривий Ріг на Житомир. Останні двоє були основними і часто саме від них залежав результат. У той же час Кривбас підписав капітана Руху Дениса Підгурського, форварда Рудара Шакеона Сатчвелла, захисників Джиммі Мпанзу та Жоана Машаду. Хавбек Рой Наві перебрався до України на правах оренди з Маккабі Тель-Авів, а контракти воротаря Олександра Кемкіна та вінгера Бара Ліна було викуплено після оренд.

Минулий сезон Кривбас завершив на сьомому місці в УПЛ і до єврокубкової зони забракло дев'ять очок. В усьому винні нестабільні результати — криворіжці могли видати серію з кількох перемог поспіль, а потім програти в кількох інших матчах. Є передумови, що цього сезону буде те саме, враховуючи великі зміни у складі, і чи зможе Кривбас нарешті зачепитися за єврокубки — подивимося.

Карпати провели насичену передсезонну підготовку та зіграли вісім контрольних матчів, два останні з яких із рівненським Вересом (1:0 та 5:1). До цього львів'яни обіграли Железнічар (4:0), НК Браво (1:0) та Ниву (2:1). Крім нічиїх з Локомотивою Загреб (0:0) та Феніксом-Маріуполем (1:1), була одна поразка від Клужа (0:1).

Загалом можна відзначити атакуючий потенціал підопічних Франа Фернандеса, чим уже Карпати відрізнялися у другій половині минулого сезону. Якщо львів'яни зможуть перенести всі напрацювання зі зборів в офіційні матчі, можно очікувати деякий сюрприз.

Проте збори далеко не гарантують стабільної та якісної гри під час офіційного сезону. Тому іспанському фахівцю потрібно старанно працювати, щоб його гравці виконували всі задуми і менше помилялися на полі у простих ситуаціях на полі, через що минулого сезону Карпати змогли посісти лише дев'яте місце в УПЛ.

Цього літа Карпати попрощалися з низкою гравців — команду покинули Едсон (Ремо), Ігор Невес, Ілля Квасниця (Лівий Берег), Володимир Адамюк (Олександрія), Андрій Кліщук (Олександрія), Стеніо (Модена), Бруніньйо (Маккабі Хайфа). Найпомітнішими відходами стали воротар Назар Домчак, який переїхав до Славії, а також захисник Олексій Сич, який перейшов у київське Динамо. У той же час склад поповнили Денис Марченко, Моха Мухлісс, Іван Калеро, Феліпе Вієйра та Антон Жилкін. Найактуальнішими підписаннями стали досвідчений захисник Роман Вантух із Зорі, а також повернення в Україну Назарія Русина після кількох років за кордоном.

Загалом між собою Кривбас та Карпати провели 49 матчів, з яких 42 в УПЛ. Перевага на боці львів'ян – 26 проти 13. Різниця м'ячів – 77:53 на користь Карпат. Минулого сезону команди обмінялися мінімальними перемогами на своїх полях.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають гравці Карпат. Так, на перемогу Карпат в основний час пропонується коефіцієнт 2.00, тоді як потенційний успіх Кривбасу оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може забити 800 гол в УПЛ (ще три м’ячі);

- гольова серія Кривбаса триває в чемпіонаті вісім ігор — 20 голів;

- безнічийна домашня серія Кривбаса триває в УПЛ сім ігор: чотири перемоги і три поразки;

- у попередніх двох гостьових матчах Карпати в УПЛ не перемагали: нічия та поразка;

- 70 матч Патріка ван Леувена біля керма різних клубів в чемпіонаті;

- Кривбас при Патріку ван Леувену може десятий раз зіграти внічию в УПЛ.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

КРИВБАС: Кемкін — Боржес, Вілівальд, Джонс, Юрчец — Підгурський — Каменський, Герберт, Шевченко, Лін — Сек.

КАРПАТИ: Марченко — Вантух, Бабогло, Холод, Мірошніченко — Ерікі, Мухлісс, Шах — Костенко, Вієйра, Алькайн — Карабін.

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