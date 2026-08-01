Україна

Форвард Динамо Київ прокоментував невдачу в кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Київське Динамо не зуміло впоратись із грецьким ПАОКом у кваліфікації Ліги Європи УЄФА та продовжить виступи на шляху до Ліги конференцій у єврокубках.

За кілька днів після матчу-відповіді нападник "біло-синіх" Владислав Кабаєв залишив повідомлення для вболівальників.

"Ми не будемо ховатися за словами. Ми розуміємо емоції наших уболівальників і приймаємо критику.

Зараз ми не відповідаємо тим очікуванням, які є у вас і в нас самих. Тепер говорити має лише футбол.", — заявив український виконавець.

Кабаєв у матчі-відповіді проти ПАОКа відіграв 10 хвилин.