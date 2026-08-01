Форвард Динамо Київ прокоментував невдачу в кваліфікації Ліги Європи УЄФА.
Владислав Кабаєв, фото ФК Динамо Київ
01 серпня 2026, 10:42
Київське Динамо не зуміло впоратись із грецьким ПАОКом у кваліфікації Ліги Європи УЄФА та продовжить виступи на шляху до Ліги конференцій у єврокубках.
За кілька днів після матчу-відповіді нападник "біло-синіх" Владислав Кабаєв залишив повідомлення для вболівальників.
"Ми не будемо ховатися за словами. Ми розуміємо емоції наших уболівальників і приймаємо критику.
Зараз ми не відповідаємо тим очікуванням, які є у вас і в нас самих. Тепер говорити має лише футбол.", — заявив український виконавець.
Кабаєв у матчі-відповіді проти ПАОКа відіграв 10 хвилин.