Німеччина

Форварда розглядають на підсилення в довгостроковій перспективі.

Мюнхенська Баварія свого часу була активно залучена до перемовин щодо словенського нападника Беньяміна Шешка, який тоді, улітку 2023 року, перейшов у підсумку з РБ Лейпциг до Манчестер Юнайтед за 76,5 млн євро.

Незважаючи на це, скаути "Рекордмайстера" не зупинили свої спостереження за тепер уже 23-річним виконавцем "Червоних дияволів".

Баварія передусім піклується про перспективи заміни досвідченого англійця Гаррі Кейна на позиції форварда, і в цьому контексті словенця продовжують вважати гарним кандидатом.

Мюнхенці цього літа уникнуть подібного переходу, але впродовж сезону триматимуть руку на пульсі й спробують зробити крок уже за рік.

Шешко в минулому сезоні забив 12 голів та віддав один асист у 32 матчах.