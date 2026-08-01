Англія

Челсі отримав покарання від Футбольної асоціації Англії.

Челсі був оштрафований на 10 мільйонів фунтів стерлінгів і отримав умовну заборону на трансфери після розслідування 74 можливих порушень правил ФА. Про це повідомляє The Athletic.

Спочатку лондонський клуб отримав зняття шести очок за рішенням незалежної регулюючої комісії, але це рішення було скасовано в апеляційному порядку.

Натомість на Челсі було накладено дворічну заборону на трансфери, яка діє до 30 червня 2027 року. ФА може подати заявку на активацію цієї заборони, якщо буде встановлено, що Челсі потенційно знову вчинив аналогічні порушення.

Ще у вересні ФА звинуватила Челсі в порушеннях, пов'язаних з правилами роботи з агентами, правилами взаємодії з посередниками та правилами інвестування третіх осіб у гравців.

Порушення стосуються періоду з 2009 по 2022 рік та в основному подій, що відбулися в період із сезону-2010/11 по 2015/16, коли власником "синіх" був Роман Абрамович. Серед угод, що потрапили під перевірку, фігурували трансфери Вілліана, Едена Азара та Самюеля Ето'О.

Після зміни власників саме нинішнє керівництво Челсі самостійно повідомило про можливі порушення правил ФА.

При цьому наголошується, що ФА продовжує розслідування порушень з боку окремих осіб, пов'язаних із цією справою.

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