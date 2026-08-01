Ліга конференцій

Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.

Комітет арбітрів УЄФА призначив суддівські бригади на поєдинки між київським Динамо та азербайджанським Карабахом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій-2026/27.

Перший матч, який пройде в Польщі на Арені Люблін, 6 серпня, обслуговуватиме данець Мортен Крог, якому допомагатимуть Стеффен Брамсен та Віктор Скітте. За систему ВАР відповідатимуть Якоб Кехлет та Єнс Моє.

До цього 38-річний данець не зустрічався з українськими клубами, але обслуговував матч збірної України проти Мальти (3:1) у відборі Євро у 2023 році. Також він працював на матчі молодіжки України проти Румунії (1:0) на Євро-2023.

Матч-відповідь, який відбудеться на стадіоні імені Тафіка Бахрамова в Баку, 13 серпня, довірили англійцю Стюарту Аттуеллу, якому допоможуть Ян Хассін та Нік Грінхейл. За систему ВАР відповідатимуть Пітер Бенкіс та Джеймс Белл.

До цього 43-річний англієць обслуговував матч Динамо – Літекс (1:0) у відборі Ліги Європи у 2011 році, а також працював на матчі Бельгія – Україна (0:2) у відборі Євро (U-21) у 2009 році.

Нагадаємо, перший матч, 6 серпня, розпочнеться о 20:00, а матч-відповідь, 13 серпня, о 19:00.