Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 1 серпня та розпочнеться о 15:30.

У рамках стартового туру української Прем'єр-ліги-2026/27 у Києві на стадіоні Арена Лівий Берег Харків прийме рівненський Верес.

ХАРКІВ — ВЕРЕС

СУБОТА, 1 СЕРПНЯ, 15:30. АРЕНА ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИХАЙЛО РАЙДА (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після двох місяців без футболу, ну як без, хіба що з чемпіонатом світу, де тріумфувала Іспанія, на вболівальників чекає новий розіграш чемпіонату України, в якому як завжди будуть свої інтриги, скандали та розслідування. Але до цього ще дожити потрібно, а зараз на носі вже стартовий тур Прем'єр-ліги і кожна команда хоче стартувати якнайкраще.

Найнесподіванішим в українському футболі у літнє міжсезоння став ребрендинг харківського клубу Металіст 1925, який тепер називається Харків. Команда змінила своє обличчя, завелася новими партнерами і готова до нових викликів – принаймні на папері.

У літнє міжсезоння команда Младена Бартуловича провела вісім контрольних матчів і лише раз перемогла — на старті зборів проти Карабаха (6:2), який наступного тижня стане суперником київського Динамо у кваліфікації Ліги коференцій. Проте варто враховувати суперників харків'ян і вони були досить високого рівня — наприклад, Янг Бойз (0:2), Зальцбург (0:4), Вольфсберг (3:3), Яблонець (0:1), Градец-Кралове (3:3), Окаяма (1:2) та Шальке (0:2).

Як бачимо харків'яни отримали купу інформації після спарингів на тлі більш статусних суперників, і незважаючи на поразки, така підготовка має піти на користь команді, яка претендує на єврокубкові місця, про які могла мріяти в минулому сезоні, але втратила два вірні шанси — спочатку поступившись першоліговому Чернігову в півфіналі Кубка, а потім втративши очки в останніх турах чемпіонату.

Що стосується кадрових змін, то їх було достатньо. Цього літа Харків попрощався із Самуелем Обінаєю (Яблонець), Іваном Литвиненком (Жальгіріс), Василем Кравцем, Максимом Коваленком (Пробій), Євгеном Пасічем (Кудрівка), Арі Моурою, Дмитром Капінусом (Оболонь), Ігорем Снурніцином, Олегом Мозілем, В'ячеславом Чурком, Олександром Світюхою та Владиславом Калітвінцевим. У той же час харків'яни змогли підписати воротаря Георгія Єрмакова (Маккабі Хайфа), Олександра Яцика (Динамо Київ), Рафаеля Профіні (Уніон Санта-Фе), Карлоса Парако (Кривбас) і нарешті найнесподіванішим трансфером стала оренда Артема Смолякова з Лос-Анджелеса.

Для Вереса передсезонна підготовка склалася з проведення тих самих восьми контрольних поєдинків, але суперниками були виключно українські клуби, оскільки рівненська команда не виїзджала за кордон, а готувалася в рідних стінах, незважаючи на повітряні тривоги та зайві нерви.

Як і Харків, Верес виграв лише одну зустріч — проти ЮКСА (3:0), а до цього зіграв внічию з Фенікс-Маріуполем (1:1) і поступився новачку УПЛ Буковині (2:3). Також були поразки від Колоса (2:3) та дві від Карпат наостанок (1:5 та 0:1). З Нивою та дублем Полісся команди обмінювалися голами – 1:1.

Якщо дивитися на підготовку команди Олега Шандрука, то вона вийшла досить збалансованою. Результати на зборах не важливі, але все ж таки неприємний осад залишився. Тепер на Верес чекає чергова конкуренція в середині турнірної таблиці та можлива боротьба за виживання, оскільки з кожним сезоном вона стає все гострішою та гострішою.

Минулого сезону Верес посів 11 місце в УПЛ за три очки від зони перехідних матчів. Хороший результат для команди з її рівнем бюджету та амбіцій – саме такий висновок зробила рада директорів клубу за підсумками минулої кампанії.

Між собою Харків та Верес провели 11 поєдинків і у семи випадках сильнішою була команда з Рівного. Різниця м'ячів 19:14 на користь Вереса. Минулого сезону Харків розгромив Верес у домашньому матчі (4:0), після чого здобув мінімальну перемогу у гостях (1:0).

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають гравці Харкова. Так, на перемогу Харкова в основний час пропонується коефіцієнт 1.66, тоді як потенційний успіх Вереса оцінюється показником 5.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Харків на своєму полі може здобути 20 перемогу або зазнати 20 домашньої поразки в УПЛ;

- Харків може пропустити 150 гол в чемпіонаті (ще три м’ячі);

- Верес може зазнати 70 гостьової поразки в УПЛ;

- нічийна домашня клубна рекордна серія Харкова триває в УПЛ дві гри;

- програшний серіал Вереса в чемпіонаті триває три гри, а безвиграшний — шість ігор: дві нічиї та чотири поразки;

- 80 матч Вереса при Олегу Шандруку на топ-рівні;

- 60 матч Младена Бартуловіча біля керма різних клубів в чемпіонаті;

- 15 гол в УПЛ може забити Владислав Шарай (Верес).

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ХАРКІВ: Варакута — Крупський, Шабанов, Салюк, Мартинюк — Калюжний, Профіні, Яцик — Антюк, Рашиця, Парако.

ВЕРЕС: Горох — Стампуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Харатін, Фабрісіо, Годя — Шарай, Помба, Мрвальєвич.

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