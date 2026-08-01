Україна

Коуч команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти луганської Зорі (0:2).

"Звичайно, вилучення повпливало на результат. Але сказати, що ми гарно виглядали в меншості… Так, були біля наших воріт моменти. При такій жарі дуже важко грати на одного футболіста менше. Якби температура інша була, то, може, ми б більше контргру вели.

Потім, коли пропустили, перебудувалися, і, мені здається, стали краще виглядати в атаці. Ми Андрія Цурікова завели в опорну зону, перейшли в два нападники і в три захисники, і доволі якісно виглядали.

Шкода, тому що ми готувалися, гарно виглядали в міжсезоння, на тренуваннях гарно виглядаємо. Коли таке трапляється, це нещасний випадок. Тут важлива реакція в першу чергу футболістів на ці помилки, бо чемпіонат тільки починається. Якщо ми почнемо з опущеними головами виходити з роздягальні після такої гри, де ми були конкурентноздатними якимись періодами, то це буде погано.

Рахунок – це така справа, характер важливіший. Щоб у команди був характер, командний дух, а потім гра. Навпаки не буде. Не буде спочатку гра, а потім командний дух.

Спіч після матчу до команди був саме про це? Саме про це. Я казав, що буду їх підтримувати, якщо вони будуть помилятися. Мені головне, щоб не було разгільдяйства. Щоб у них був характер, вони завжди грали до кінця, щоб вони намагалися. А все інше можна виправити", — наводить слова Костишина УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Колос.