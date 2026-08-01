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Броос працював із національною командою з 2021 року.

Південноафриканська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера збірної ПАР Гюго Брооса.

"Ми хочемо на мить зупинитися і висловити нашу глибоку і найщирішу подяку за все, що ви зробили для південноафриканського футболу", — йдеться в заяві SAFA.

Броос очолював збірну ПАР із 2021 року. На минулому ЧС-2026 збірна ПАР вперше в історії пробилася до плейоф, де поступилася Канаді (0:1) у матчі 1/16 фіналу.

Бельгієць у віці 74 років став найвіковішим тренером в історії плейоф чемпіонатів світу. Крім того, ПАР під його керівництвом стала бронзовим призером Кубка африканських націй 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Інфантіно дав задню в питанні продажу прав на чемпіонат світу.