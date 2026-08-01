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Сторони продовжують сперечатися у питанні, що краще для світового футболу.

УЄФА відреагував на заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно, який раніше "дав задню" у планах продати частину прав на проведення чемпіонатів світу.

"УЄФА вітає рішення ФІФА відмовитися від планів продати частку у своїх турнірах, зокрема й чемпіонат світу, приватним інвесторам.

Цю пропозицію одностайно відхилили національні асоціації УЄФА, а також багато інших федерацій і конфедерацій різного масштабу по всьому світу, чия місія – захищати футбол.

УЄФА висловлює вдячність усім уболівальникам, лігам, клубам, гравцям, окремим особам, асоціаціям і конфедераціям, які виступили проти цієї ініціативи, а також численним прем’єр-міністрам, главам держав і коментаторам, які показали президенту ФІФА, що футбол не продається.

Ми не можемо й надалі миритися з таємними схемами, які у прискореному порядку готують безликі особи, а їхня користь для футболу викликає великі сумніви. Ми повинні встановити тих, хто за це відповідає, і притягнути їх до відповідальності.

Правильно, що найближчими днями та тижнями УЄФА працюватиме разом зі своїми асоціаціями та у тісній співпраці з іншими конфедераціями, щоб проаналізувати, як це сталося, і розробити план, який не дозволить подібному повторитися. Цей аналіз має бути всебічним і фундаментальним. Жоден варіант не повинен бути виключений. Нинішнє керівництво ФІФА втратило довіру не лише УЄФА, а й багатьох інших представників футбольної спільноти.

Коли Джанні Інфантіно у 2016 році просив довіри та голосів асоціацій‑членів ФІФА для обрання його президентом, він заявив: "Звичайно, ми маємо бути прозорими. Саме таким я був протягом останніх 15 років свого життя в УЄФА. Ви повинні будете щодня брати участь у житті ФІФА". Після цього він сказав присутнім: "Гроші ФІФА – це ваші гроші. Це не гроші президента ФІФА. Це ваші гроші. Ви – національні асоціації, і гроші ФІФА повинні служити розвитку футболу, а не чомусь іншому".

Обидві ці обіцянки він не виконав. Неохайна, кулуарна й непрозора угода, яку він задумав і намагався проштовхнути, була чим завгодно, але не прикладом прозорості.

А з огляду на те, що резерви ФІФА перевищують 5 мільярдів доларів, він також не зміг використати кошти асоціацій на благо футболу.

УЄФА негайно розпочне роботу зі своїми партнерами та зацікавленими сторонами по всьому світу й у всіх сферах футболу, щоб запропонувати новий підхід до розподілу ресурсів через чинну програму FIFA Forward.

Ми повинні почати використовувати частину коштів, які бездіяльно лежать на банківських рахунках ФІФА, щоб забезпечити необхідний поштовх для розвитку масового футболу та всієї футбольної системи в кожній із 211 країн‑членів ФІФА. Але для цього не потрібно розпродавати сімейне срібло.

Це перемога всього футболу. Але це не повинно стати завершенням цієї історії. Пропозицію відкликано. Проте завдання відновлення довіри до ФІФА лише починається", — сказано у заяві УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Іспанія та Португалія можуть відмовитися від проведення ЧС-2030.