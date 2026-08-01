Німеччина

Сума трансферу іспанця становитиме близько 28-30 мільйонів євро.

Лівий захисник Наполі Мігель Гутьєррес продовжить свою кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного іспанця зацікавлений Баєр, який практично домовився з "неаполітанцями" про трансфер футболіста за 28-30 мільйонів євро.

Зазначається, що сам футболіст вже погодив особистий контракт із "аптекарями" до літа 2031 року.

Гутьєррес виступає за Наполі з літа минулого року, перейшовши з Жирони. На його рахунку 36 матчів, один гол та один асист.

Раніше повідомлялося, що Ювентус виграв боротьбу за таланта Баєра.