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Словенський хавбек повернувся на батьківщину.

Словенський Целє на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім вінгером київського Динамо Беньяміном Вербичем.

Угода з 32-річним словенцем розрахована до літа 2030 року.

До цього Вербич виступав за грецький Левадіакос, де він відіграв 24 матчі, забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, Вербич виступав за "біло-синіх" із зими 2018 року до лютого 2022 року. На його рахунку 121 матч, 37 голів та 12 асистів.

Додамо, що Вербич народився у містечку Целє та робив свої перші кроки у кар'єрі в однойменному клубі.

Минулого сезону Целє став чемпіоном Словенії і у другому раунді відбору Ліги чемпіонів команда обіграла Егнатію. У третьому раунді Целє зіграє проти Арарат-Вірменії.