Англія

Сума трансферу може становити близько 30 мільйонів євро.

Воротар Браги Лукаш Горнічек може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного чеха зацікавлений Ньюкасл, який готовий заплатити 30 мільйонів євро.

Зазначається, що наразі клуби обговорюють структуру виплат за потенційний трансфер.

Минулого сезону Горничек провів 55 матчів, з яких 24 на нуль при 51 пропущеному м'ячі. Також Лукаш був у заявці збірної Чехії на минулому ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл попрощався з Гау.