Англія

29‑річний футболіст отримав травму під час передсезонних зборів команди у США.

Центральний захисник Ліверпуля Джо Гомес не зможе допомогти своїй команді на старті нового сезону в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 29-річний англієць отримав травму в матчі проти Сандерленда під час зборів у США, де його замінили на восьмій хвилині.

"У Джо м’язове ушкодження. Усе залежатиме від того, як проходитиме його відновлення, але він вибуде на кілька тижнів. Це м’язове ушкодження, а з такими травмами важко назвати точний термін. Зазвичай я орієнтуюся приблизно на місяць. Якщо все піде дуже добре, відновлення може зайняти трохи менше часу, якщо ні – трохи більше.

Це несерйозна, звичайна м’язова травма, але, думаю, до початку сезону він точно не встигне відновитися, адже до нього залишилося зовсім небагато часу. Не думаю, що його відсутність триватиме значно довше", — сказав головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола.

Новий сезон в АПЛ Ліверпуль розпочне з матчу проти Нюкасла, який відбудеться 23 серпня.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль націлився на Езрі Консу: у шорт-листі мерсисайдців також перебуває Забарний.