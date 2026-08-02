Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та житомирське Полісся.
Владислав Велетень, фото ФК Полісся
02 серпня 2026, 12:11
Одеський Чорноморець та житомирське Полісся зіграють у Одесі матч першого туру української Прем'єр-ліги.
Чорноморець: Аніагбосо — Клименко, Жаржу, Фарина, М. Когут — Робакідзе, Курко, Авагімян — Фарасєєнко, Герич, Алефіренко.
Запасні: Коваль, Набит, Корнійчук, Кльоц, К. Попов, Тимерлан, Ярмола, Степовий, Хома.
Полісся: Бущан — Михайліченко, Чоботенко, Краснічі, Крушинський — Андрієвський, Борел, Емерллаху — Андраде, Гайдучик, Велетень.
Запасні: Кудрик, Дробот, Кравченко, Назаренко, Бабенко, Філіппов, Федор, Майсурадзе, Брагару, Гришкевич, Краснопір.
Гра Чорноморець — Полісся почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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