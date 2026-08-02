Україна

Хавбек львівської команди поділився своїми думками після стартового туру УПЛ.

Півзахисник львівських Карпат Ян Костенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Кривбаса (4:1).

"Думаю, що перші 20-25 хвилин Кривбас дуже добре пресингував нас, нам не вдавалося робити те, що від нас вимагали. Потім пропустили гол з пенальті, і якраз коли був водопій, тренер сказав нам, що все нормально, треба заспокоїтися, в нас ще дуже багато часу. Думаю, що це якраз вплинуло і думаю, що другу частину першого тайму ми вже краще виглядали, заробили пенальті, зрівняли, а в другому таймі зробили все те, що не зробили в першому – тому такий результат.

Моменти, які в другому таймі допомогли переграти з таким рахунком Кривбас? Думаю, за рахунок нашого пресингу і за рахунок того, що Кривбас високо підіймав лінію оборони. Напевно, у захисників трішки сили закінчилися. Коли я третій гол забивав, то там простір був 50 метрів, віддали передачу в цю зону і скористалися. Так само і другий гол – вже великі розриви в центрі поля, мало гравців було. Можливо, Кривбас підсів фізично і якраз за рахунок цього ми змогли зіграти в свою гру.

Ще два роки тому, коли Владислав Вікторович Лупашко був у нас тренером, ми на зборах у Туреччині грали і в нас не було нападника. Я тоді, можна сказати, розпочав грати на цій позиції – і доволі непогано виглядав, три голи забив на зборах. Тому я вже якісь аспекти вивчив тоді. Просто потім мене перевели знову на позицію лівого вінгера. А зараз всі збори награвався нападником, і сьогодні намагався робити те, що від мене вимагається. Тому для мене, в принципі, нормально, нічого такого немає. Якщо скажуть грати правого захисника – гратиму правого захисника, захисника просто – гратиму захисника. Те, що від мене вимагають тренери – буду те робити, та і все", — наводить слова Фернандеса УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Карпати.