Іспанія

Бразилець розраховує залишитися у Мадриді, хоча лондонський клуб стежить за ситуацією навколо його контракту.

Нападник Реала Вінісіус Жуніор не планує залишати мадридський клуб і хоче домовитися про продовження чинної угоди.

Раніше з’являлася інформація, що Арсенал нібито узгодив особисті умови з бразильським вінгером, однак сам футболіст зацікавлений у тому, щоб залишитися на Сантьяго Бернабеу.

Реал також не розглядає варіант із безкоштовним відходом одного зі своїх лідерів. Якщо сторони не досягнуть домовленості щодо нового контракту, мадридці готові розглянути продаж гравця вже цього літа.

Арсенал продовжує стежити за розвитком ситуації, але активних переговорів між клубами наразі немає. Найближчими днями Вінісіус має повернутися до розташування Реала, після чого очікується подальший розвиток переговорів щодо його майбутнього.

Чинна угода бразильця з мадридським клубом залишається одним із головних питань літньої трансферної кампанії Реала.