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Хавбек харківської команди поділився своїми думками після старту нового сезону в УПЛ.

Півзахисник Харкова Рамік Гаджиєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Вереса (1:0).

"Радий, що забив. Перша гра після ребрендингу під назвою Харків — це була історична гра. Я дуже радий, що ми перемогли, і що я став автором голу. Я харків’янин і дуже пишаюся цим.

Тренер сказав: "Давай, Раміку", і все — я пішов на поле. Звісно, якщо мене, атакувального гравця, випускає тренер на останніх хвилинах, то він сподівається, що я допоможу забити гол і зроблю якусь результативну дію, щоб ми перемогли. Тому я йому вдячний, що він мене сьогодні випустив на поле, і що я реалізував цей момент та забив. Я просто біг у штрафний майданчик і чекав свого моменту, тому що потрібно було забивати. І так вийшло, що м’яч відскочив саме до мене, була ударна позиція, і я зміг реалізувати.

Я вже намагаюся забути про те, що було в минулому сезоні. Я це пройшов, ментально та фізично став сильнішим. І це була лише друга гра після мого повернення на поле в офіційному матчі. Я дуже радий, що забив. А те, що було, лишається позаду.

Президент подякував усім за гру, за те, що ми боролися до останніх хвилин. Він теж радий, що ми перемогли. Я вважаю, що ми повинні були набагато швидше забивати і робити цю перемогу простішою, а не дотягувати до останніх хвилин. Але перемога є перемога. Це перша гра, старт сезону, а він завжди непростий. Добре, що ми сьогодні перемогли і взяли три залікові бали.

Я навіть не можу уявити, якби ми сьогодні не перемогли, то яким був би настрій на наступні ігри. А зараз у всіх гарний настрій. Усі підуть відпочивати з високо піднятою головою та вже налаштовуватися на наступні матчі. У нас попереду два непрості суперники, тому будемо готуватися", — наводить слова Гаджиєва прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Харків — Верес.