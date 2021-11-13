Украина: Вторая лига

В составе "корабел" большое количество зараженных футболистов.

Матч 18-го тура Таврия — Николаев перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в составе "корабел".

Как сообщает официальный сайт Таврии, в составе Николаева 13 подтвержденных случае заражения COVID-19. Также один футболист не может принять участия в тренировочном процессе команды по причине разрыва связок.

На основании этих данных, ПФЛ приняло решение перенести матч, который должен был состояться в субботу, 13 ноября в 13:00.

О новой дате поединка будет известно несколько позже.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ вернулся к тренировкам после вспышки коронавируса в команде.