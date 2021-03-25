ЧМ-2022. Отбор

Собрали все комментарии представителей сборной Франции после матча с Украиной.

Сборная Украины в рамках поединка первого тура отборочного этапа к чемпионат мира 2022-го года на выезде сыграла вничью с Францией. В первой половине игры хозяева смогли открыть счет благодаря роскошному удару Антуана Гризманна в дальний угол ворот. Подопечным Андрея Шевченко удалось восстановить паритет в начале второго тайма благодаря удару Сергея Сидорчука, который после рикошета стал результативным.

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Как же реагировали французы на потерю очков?

Начнем с главного тренера "ле бле". Дидье Дешам был предсказуемо разочарован результатом.

"Мы должны были обезопасить себя к перерыву, учитывая, сколько моментов мы создали. Во втором тайме стало сложнее. Пропущенного гола можно было избежать. Тем не менее мы боролись до конца. Разумеется, сейчас мы разочарованы. Мы пересмотрели около 20 матчей сборной Украины, но впервые увидели такую манеру ее игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат".

Форвард французов Антуан Гризманн был немногословен и говорил лишь о себе:

"Я всегда стараюсь выкладываться по полной в матчах за сборную, будь это гол, результативная передача или удачный отбор. Благодаря стараниям это стало возможным. Я очень этому рад".

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Вратарь сборной Франции Уго Льорис был более любезен и назвал причины потери очков:

"Нам не хватило агрессии в финальной трети поля. На перерыв можно было уйти с 2:0, но этого не случилось. На второй тайм вернулись вялыми. Лично мне очень неприятно. Кимпембе остался очень недоволен автоголом. Я видел его движение, мяч угодил в бедро. Украинцы добились успешного результата, но их заслуга в хорошей защите и дисциплине. Их защитному блоку сложно было маневрировать, мы создали слишком мало моментов. Мне понравилось, что в первом тайме мы рисковали в атаке, иногда оставляли в обороне игроков один в один".

Также пообщался с журналистами Оливье Жиру:

"В первом тайме мы доминировали, много владели мячом, были моменты, но не забили второй гол. Во втором тайме продолжили атаковать. Я даже не думаю, что удар Сидорчука летел в створ. Вы никогда не застрахованы от такого, это неприятно. Нам нужно было больше создавать в атаке, чтобы выиграть матч. Но украинцы играли сплоченно, было непросто.

Не виню себя, что не удалось забить в моменте с ударом головой. Но я всегда требователен к себе, хотелось помочь выиграть матч. Не будем искать оправданий. Нас немного ошеломило, что пропустили после полумомента. Несмотря на то, что играли против команды, которая нам по силам, украинцы провели очень хороший матч".

Также вашему вниманию видеообзор матча: