ЧМ-2022. Отбор

Защитник Динамо подвел национальную команду.

Сборная Украины в рамках поединка группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022-го года принимает на своем поле Финляндию.

В конце встречи грубую ошибку в своей штрафной площади допустил Виталий Миколенко — защитник подарил мяч Пукки, а затем свалил противника на газон.

Главный арбитр встречи моментально указал на одиннадцатиметровую отметку и удалил защитника Динамо с поля.

Отметим, что Теему Пукки удалось реализовать пенальти, несмотря на то, что Георгий Бущан угадал угол удара.

Матч Украина — Финляндия начался в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.