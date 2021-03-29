ЧМ-2022. Отбор
У Боснии и Герцеговины и Казахстана есть один матч в запасе.
Украина - Финляндия, фото УАФ
29 марта 2021, 00:09
Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную побед над Финляндией в заключительные минуты встречи, когда Виталий Миколенко допустил ошибку в собственной штрафной и "привез" пенальти, который успешно реализовал Теему Пукки.
Из-за того, что подопечным Андрея Шевченко удалось набрать всего одно очко по итогам данного противостояния, сборная Франция сумела сохранить статус единоличного лидера квартета D, имея в своем активе четыре пункта.
Сборные Украины и Финляндии с двумя очками делят вторую строчку в таблице, однако нельзя не отметить, что команда Казахстана, а также Боснии и Герцеговины имеют еще по одному матчу в запасе.
|ГРУППА D
|1
|
|Франция
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|
|2
|
|Финляндия
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|
|3
|
|Украина
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|
|4
|
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|
|5
|
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Финляндия вы можете на Football.ua.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.