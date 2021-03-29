ЧМ-2022. Отбор

У Боснии и Герцеговины и Казахстана есть один матч в запасе.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную побед над Финляндией в заключительные минуты встречи, когда Виталий Миколенко допустил ошибку в собственной штрафной и "привез" пенальти, который успешно реализовал Теему Пукки.

Из-за того, что подопечным Андрея Шевченко удалось набрать всего одно очко по итогам данного противостояния, сборная Франция сумела сохранить статус единоличного лидера квартета D, имея в своем активе четыре пункта.

Сборные Украины и Финляндии с двумя очками делят вторую строчку в таблице, однако нельзя не отметить, что команда Казахстана, а также Боснии и Герцеговины имеют еще по одному матчу в запасе.

ГРУППА D 1 Франция 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Финляндия 2 0 2 0 3 3 0 2 3 Украина 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 2 2 0 1 5 Казахстан 1 0 0 1 0 2 -2 0



Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Финляндия вы можете на Football.ua.

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