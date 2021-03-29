ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Украины высказался о ничьей с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную победу над Финляндией в заключительный отрезок встречи из-за реализованного пенальти в исполнении Теему Пукки.

Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко поделился эмоциями от результата данного противостояния, который позволил сборной Франции сохранить статус единоличного лидера группы.

"Мы сыграли отличный матч. Знали, что финны будут защищаться все 90 минут, они это и делали. Будут использовать свои сильные качества, пытаться забить со стандартов. Мы контролировали всю игру 85 минут, забили хороший мяч, а потом последовала серия ошибок, которая привела к такому обидному мячу. Жалко, но это хороший урок на будущее. Очень плохо провели концовку".

"Мы знали, где есть пространство, поэтому Марлос идеально подходил. Жалко, что Зубков не забил в первом тайме. У меня нет претензии по игре, есть претензии только по последним пяти минутам. Вместо того чтобы довести матч до конца, почему-то растерялись".

"Мы подарили выигрышный матч. Я смотрю не на результат, а на качество игры. Можно было сыграть лучше. Мне нравится, что ребята отдают все на поле. У нас есть коллектив, который двигается вперед. Эта игра показала, что мы двигаемся в правильном направлении", — заявил Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Финляндия вы можете на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.