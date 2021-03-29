ЧМ-2022. Отбор

Украинский хавбек высказался о ничьей с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную победу над Финляндией в заключительный отрезок встречи из-за реализованного пенальти в исполнении Теему Пукки.

Атакующий полузащитник "желто-синих" Руслан Малиновский поделился эмоциями от итогового результата данного противостояния, который позволил сборной Франции сохранить статус единоличного лидера группы.

"Потеряли очки с командой, которая ничего не создала по сути. Такие моменты в футболе нужно, дожимать, но ничего страшного. Есть еще игра".

"Нужно чуть успокоиться, поддержать всех ребят, чтобы отбросили эти моменты. Посмотрим игру. Забили бы в первом тайме, можно было закрывать игру. Обидно, конечно. По игре нечего сказать. Все ребята старались, создавать моменты. Финны играли низким блоком, тяжело было, но нужно взять хорошие моменты с этой игры".

"Мы неплохо сыграли в обороне, потому что кроме стандартов и аутов у них не было позиционных моментов, прессинговали агрессивно, отбирали мяч, перестраивались неплохо. Я считаю, что нам сегодня не хватило второго гола".

"Нужно оставаться профессионалами. Это только вторая игра, поэтому все может измениться, длинный путь впереди. Зацикливаться не нужно, просто нужно смотреть вперед. С Францией показали содержательную игру и сегодня не давали ничего сделать сопернику. Важно в обороне внимательно действовать и забивать больше", — заявил Малиновский в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Финляндия вы можете на Football.ua.

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