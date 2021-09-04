ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Петракова выиграют против Франции в желтом комплекте формы.

Национальные команды Украины и Франции определились с цветами форм на очный матч, который состоится в рамках отбора на ЧМ-2022.

Как сообщает официальный сайт УАФ, подопечные Александра Петракова выйдут на поле в Киеве в синем комплекте формы. Французы выйдут на матч в форме белого цвета.

Примечательно, что голкипер украинской команды будет в оранжевой форме, французов – в желтой.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч против национальной команды Франции.

Напомним, матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, старт встречи запланирован на 21:45.