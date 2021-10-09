ЧМ-2022. Отбор

Форвард отметился в воротах Финляндии.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в гостях обыгрывает Финляндию со счетом 1:2.

Второй мяч национальной команды забил Роман Яремчук. Форвард подобрал мяч в штрафной и протолкнул его в сетку ворот.

Этот мяч для Яремчука стал 12 в футболке сборной Украины. По данному показателю он сравнялся с Сергеем Назаренко, у которого также 12 взятий ворот.

Яремчук и Назаренко теперь делят 6 и 7 место. Впереди Олег Гусев с 13 голами, Сергей Ребров (15), Евгений Коноплянка (21), Андрей Ярмоленко (43) и Андрей Шевченко (48).

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