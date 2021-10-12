ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Украины высказался о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины свой следующий матч проведет против Боснии и Герцеговины на Арене Львов.

Украинский защитник Николай Матвиенко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Джеко — очень сильный игрок мирового уровня, но не он один там играет. У Боснии и Герцеговины есть еще много футболистов, которые выступают на серьезном уровне.

Поэтому мы разбираем соперника и в целом, как команду, и отдельно таких личностей, как он", — заявил Матвиенко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, в 21:45. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.