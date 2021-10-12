ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Украины высказался о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины свой следующий матч проведет против Боснии и Герцеговины на Арене Львов.

Украинский защитник Александр Караваев высказался об уровне будущего соперника.

"Там очень много хороших и высококвалифицированных игроков. Тот же левый латераль Колашинац, который играет в АПЛ", — заявил Караваев в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, в 21:45. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.