В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины во Львове упустила победу над сборной Боснии и Герцеговины (1:1).

Football.ua предлагает читателям выбрать лучшего игрока сборной Украины в прошедшей игре.

 

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