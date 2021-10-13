ЧМ-2022. Отбор

Football.ua проводит традиционный опрос среди своих читателей.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины во Львове упустила победу над сборной Боснии и Герцеговины (1:1).

Football.ua предлагает читателям выбрать лучшего игрока сборной Украины в прошедшей игре.

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