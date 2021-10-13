ЧМ-2022. Отбор 13 октября 2021, 00:05 Кто был лучшим игроком сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины? Football.ua проводит традиционный опрос среди своих читателей. Фото Павла Кубкнова, УАФ 13 октября 2021, 00:05 В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины во Львове упустила победу над сборной Боснии и Герцеговины (1:1). Football.ua предлагает читателям выбрать лучшего игрока сборной Украины в прошедшей игре. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Босния и Герцеговина Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте