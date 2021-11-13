ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Англии прокомментировал поединок на Уэмбли.

В рамках девятого тура квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Англии в домашнем поединке разгромила Албанию (5:0), в результате чего с большой долей вероятности гарантировала себе первую строчку в турнирной таблице отборочной группы I.

Англия — Албания 5:0 Видео голов и обзор матча

Автором первого гола в данном поединке стал центральный защитник "трех львов" Гарри Магуайр, а его празднование — скольжение на коленях и одновременное закрытие ушей указательными пальцами рук — вызвало чуть ли не больше вопросов у аудитории и экспертов после игры, чем непосредственно само футбольное действо.

"Это была отличная подача от Риса Джеймса. Мы долго работали над подобными стандартами на тренировках, и прекрасно знали зоны, куда надо забегать в таких ситуациях. Поэтому, за свой гол я должен быть благодарен всему тренерскому штабу и партнерам по команде.

Думаю, что в таких матчах, как сегодня, дебютный гол в игре многое может предрешить. Очевидно, что стандартные положения в таких ситуациях выходят на первый план. Мы знали, что у нас могут возникнуть подобные ситуации, поэтому поработали над их реализацией.

Моим празднованием стало скольжение на коленях. Это первое, что пришло мне в голову в тот момент. Потрясающее чувство — забивать голы за свою страну. Этот жест не был направлен ни на кого конкретно, а был простой и естественной реакцией на обстановку", — прокомментировал свой жест футболист.

Отметим, что Англия завершит квалификационный этап чемпионата мира-2022 гостевым поединком против Сан-Марино уже 15 ноября.