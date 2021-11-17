ЧМ-2022. Отбор

Ивайло Петев высказался о поражении от Украины в поединке отбора на ЧМ-2022.

В решающем поединке отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины обыграла в гостях Боснию и Герцеговину со счетом 2:0, благодаря чему заняла итоговое второе место в группе и попала в стыковые турниры.

Главный тренер боснийской команды Ивайло Петев поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сегодня мы провели хорошую игру. На мой взгляд, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2.

У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедлив. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки", — приводит слова Петева официальный сайт УАФ.

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