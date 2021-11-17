ЧМ-2022. Отбор

Футболист — о выходе сборной Украины в стыковые игры.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход команды в плей-офф благодаря победе над Боснией и Герцеговиной.

"После Боснии у нас положительные эмоции. Мы на пол пути, нам предстоят невероятно сложные матчи весной. Будем готовиться. Поверили бы, что с двумя победами будем в плей-офф? Нет. Сложилась такая ситуация в группе, сами себя загнали в такое положение. В плей-офф нет простых соперников. С любой командой будет очень сложно".

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"В перерыве матча против Боснии мы думали об игре Финляндия — Франция. Нам тяжело давалась игра. К 80 минуте, после забитого мяча, переглядывались друг с другом. Боснийцы здорово играли от обороны и поле не позволяло играть нам в наш футбол, в который мы любим играть. Уровень нашей сборной выше, чем у босницев.

Ключевой момент матча — сейв Бущана. Он позволил нам быть в игре. Парировав удар Жора подтолкнул нас бежать вперед, забивать мячи. Спасибо ему за это", — сказал Зинченко в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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