ЧМ-2022. Отбор

Збірна України зустрінеться з валлійцями в останньому матчі відбору, якщо у півфіналі стикових турнірів здолає їхніх сусідів із Шотландії.

В одному з півфіналів плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу, який пройде восени цього року в Катарі, в очному протистоянні зустрілися між собою збірні Уельсу та Австрії.

Для українських уболівальників цей поєдинок був особливо цікавим, оскільки переможець цієї пари у перспективі може стати суперником збірної України у вирішальному матчі за вихід на мундіаль, якщо, звісно, ​​наша команда спочатку обіграє Шотландію.

І скільки б не критикували Гарета Бейла за його виступи в мадридському Реалі, але у розташуванні своєї збірної він знову грає ключову роль.

Дубль Бейла приніс Уельсу перемогу у цій зустрічі з рахунком 2:1. І нехай Девіс у другому таймі відзначився автоголом, на підсумковий результат це не вплинуло. Валлійці йдуть далі, а австрійці залишаються без чемпіонату світу.

Вельс – Австрія 2:1

Голи: Гарет Бейл 25, 51 – Девіс 65 (авт.)

Вельс: Хеннесі – Ампаду, Родон, Девіс, Робертс – Вілсон, Аллен, Ремсі, Вільямс – Джеймс (Джонсон 88), Бейл (Мефам 90+3)

Австрія: Ліндер – Зайвальд, Гінтереггер, Драгович, Алаба – Шлягер (Лазаро 78), Лаймер (Калайджич 56), Лайнер (Грегорич 89), Баумгартнер (Вайманн 78) – Забітцер – Арнаутович

Попередження: Вілсон – Баумгартнер, Лайнер