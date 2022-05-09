ЧМ-2022. Отбор

Команда готується до відбору на ЧС-2022.

Захисник збірної України Валерій Бондар прокоментував тренування команди перед товариськими матчами та Шотландією.

"Протягом цього тижня ми добре тренувалися. Працюємо над фізичними даними, бо попереду п’ять важких матчів, тож треба добре підготуватися.

Під час збору ми багато часу проведемо разом, будемо напрацьовувати ті чи інші моменти тактичного плану. Звісно, за тривалий час можна краще звикнути один до одного. Щодня працюватимемо не лише для перемоги на полі, а й задля того, щоб порадувати нашу націю, наших хлопців із ЗСУ. Дуже багато повідомлень отримуємо із цього приводу.

Моя мрія — поїхати до Катару, бо чемпіонат світу у футболіста може бути раз у житті. Це мета кожного гравця, який прибуває до збірної. Я вже виступав на молодіжному чемпіонаті світу, але турнір національних команд — зовсім інший рівень. Дуже хочеться туди поїхати.

Також хочеться, аби наші хлопці, наша нація, наша славна Україна перемогли. Ми також працюватимемо на футбольних полях, допомагатимемо нашій країні всім, чим можемо", — сказав Бондар.

Нагадаємо, найближчий товариський матч Україна проведе проти представника німецької Бундесліги – менхенгладбахської Боруссії. Гра відбудеться 11 травня. Гра проти Шотландії відбудеться першого червня.