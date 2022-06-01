ЧМ-2022. Отбор
До вашої уваги відео гола Андрія Ярмоленка, який вивів Україну вперед у матчі із Шотландією.
Гравці збірної України, Getty Images
01 червня 2022, 23:17
У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу національна збірна України відправилася в гості до Шотландії, за підсумками якого переможець зіграє з Уельсом за право виступити на мундіалі у Катарі.
На перерву підопічні Олександра Петракова вирушили з мінімальною перевагою у рахунку, а автором єдиного голу у першому таймі став Андрій Ярмоленко.
На 33-й хвилині Руслан Маліновський "вирізав" зразкову передачу на нападника нашої команди, після чого Ярмоленко скористався помилкою воротаря шотландців на виході та перекинув м'яч у сітку воріт.
Відео голу Андрія Ярмоленка:
Нагадаємо, що лідкувати за ключовими моментами цього протистояння ви можете в нашому текстовому онлайні.