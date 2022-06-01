ЧМ-2022. Отбор

До вашої уваги відео гола Андрія Ярмоленка, який вивів Україну вперед у матчі із Шотландією.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу національна збірна України відправилася в гості до Шотландії, за підсумками якого переможець зіграє з Уельсом за право виступити на мундіалі у Катарі.

На перерву підопічні Олександра Петракова вирушили з мінімальною перевагою у рахунку, а автором єдиного голу у першому таймі став Андрій Ярмоленко.

На 33-й хвилині Руслан Маліновський "вирізав" зразкову передачу на нападника нашої команди, після чого Ярмоленко скористався помилкою воротаря шотландців на виході та перекинув м'яч у сітку воріт.

Відео голу Андрія Ярмоленка:

Нагадаємо, що лідкувати за ключовими моментами цього протистояння ви можете в нашому текстовому онлайні.