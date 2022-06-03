ЧМ-2022. Отбор

На фіналі плей-фф відбору на ЧС-2022 буде працювати іспанська бригада арбітрів.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року національна збірна України зійдеться у гостьовому протистоянні з командою Уельсу, за підсумками якого визначиться володар путівки на майбутній мундіаль у Катарі.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, цей поєдинок розсудить іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Мігелем Матео Лаосом.

На лініях йому допомагатимуть Рау Норберт Себріан Девіс та Роберто Діас Перес Дель Паломар. Четвертий рефері — Карлос Дель Серро Гранде.

Арбітр системи VAR — Хуан Мартінес Мунуера. Асистент арбітра системи VAR — Рікардо Де Бургос Бенгоечеа. Суддівський спостерігач — Паскаль П’єрр Гарібіан (Франція). Делегат УЄФА — Яніс Мажейкіс (Латвія).

Нагадаємо, матч Уельс — Україна відбудеться у неділю, 5 червня, о 19:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.